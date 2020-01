Le Service municipal du tourisme, l'Association du tourisme de Ho Chi Minh-Ville et les compagnies aériennes ont organisé une cérémonie d'accueil des premiers touristes étrangers de l'année 2020.

L'année dernière, la province de Vinh Phuc (Nord) a accueilli environ 6,1 millions de touristes, soit une hausse de 17% en un an, dont 43 500 visiteurs étrangers, et a gagné plus de 1.900 milliards de dong