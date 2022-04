Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce a décidé d’imposer des droits antidumping provisoires sur certains matériaux de soudage originaires de la Malaisie, de la Thaïlande et de la Chine.

Photo d'illustration : VNA

La décision n°706/QD-BCT a été prise à l’issue d’une enquête qu’il a menée dans le strict respect des dispositions de la Loi sur la gestion du commerce extérieur et des règles pertinentes ainsi que de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a-t-il indiqué.Les résultats de l’enquête montrent que, pendant la période couverte par l’enquête, le volume d’importations en provenance de la Malaisie, de la Thaïlande et de la Chine faisant l’objet de l’enquête a augmenté à la fois en valeur absolue et en valeur relative par rapport à la consommation intérieure totale et à la production similaire nationale, causant un dommage sensible à une branche de production nationale.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a fait savoir qu’actuellement, la capacité de production nationale de baguettes de soudure en acier inoxydable et de fils de soudure s’est établie respectivement à 6.000 tonnes et 66.000 tonnes, répondant complètement aux besoins intérieurs.De plus, le secteur des matériaux de soudage est une industrie de soutien dont le développement est encouragé et priorisé conformément à la résolution n°115/NQ-CP en date du 6 août 2020 du gouvernement sur les solutions pour promouvoir le développement des industries de soutien.La Direction des recours commerciaux du ministère de l’Industrie et du Commerce a souligné que dans les temps à venir, le ministère de l’Industrie et du Commerce continuera de travailler avec les parties concernées pour collecter des informations afin d’évaluer l’impact global de l’affaire sur les parties afin de rendre une conclusion définitive. – VNA