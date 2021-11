Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, remet la décision du président et chargé des missions douze officiers dont deux femmes soldats qui partiront pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère de la Défense a remis, lors d’une cérémonie organisée lundi matin 22 novembre à Hanoi, la décision du président et chargé des missions douze officiers dont deux femmes soldats qui partiront pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud et en République centrafricaine.

A ce jour, le Vietnam a envoyé 41 femmes soldats dans la mission de maintien de la paix de l’ONU (représentant près de 16 %), bien plus que le taux moyen de femmes dans les missions de maintien de la paix de l'ONU d'autres pays.

S'exprimant lors de la cérémonie, le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a demandé aux officiers de suivre strictement la politique extérieure du Parti, de l'État et de l'armée, pour promouvoir les activités humanitaires et participer aux opérations de maintien de la paix en tant que base permettant à l'armée de participer à d’autres opérations de maintien de la paix de l’ONU dans les temps à venir.

Il leur a également demandé de toujours promouvoir la tradition héroïque de l'Armée populaire du Vietnam dans le processus d'exécution des tâches, de bien accomplir les tâches et les responsabilités assignées et de rendre les opérations de maintien de la paix du Vietnamam de plus en plus professionnelles et efficaces. -VNA