La conférence. Photo : VNA

Dong Thap (VNA) - La conférence de promotion du commerce et des investissements entre la province de Dong Thap (Sud) et les provinces de Champasak, de Salavan ainsi que Vientiane s'est tenue le 4 décembre dans la ville de Cao Lanh, province de Dong Thap (Sud).

L'événement est organisé par le Comité populaire de Dong Thap dans le cadre de la Foire de promotion du commerce et des investissements de Dong Thap 2018, qui a lieu du 1er au 6 décembre.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire de Dong Thap Chau Hong Phuc a déclaré que ces derniers temps, des localités des deux pays ont favorisé les relations de coopération, ainsi que des activités d'échange et d’apprentissage des expériences. Surtout dans le domaine de l'éducation et de la formation, la province de Champasak a octroyé de nombreuses bourses à des cadres de la province de Dong Thap pour l’apprentissage de la langue laotienne. Parallèlement, en 2017 et 2018, Dong Thap a accueilli 27 étudiants laotiens pour étudier la santé et l'agriculture à l'Institut universitaire professionnalisé de la santé et celui communautaire de Dong Thap.

Bien que les localités aient organisé de nombreuses activités d’échanges d'expériences, selon M. Chau Hong Phuc, les activités de coopération et de promotion du commerce et des investissements entre Dong Thap et des provinces laotiennes n'ont pas été efficaces. À l'heure actuelle, peu d'entreprises de Dong Thap investissent ou commercent avec Salavan, Champasak et Vientiane. De la même façon, aucune entreprise laotienne n'investit à Dong Thap.

Lors de la manifestation, les autorités des provinces de Dong Thap, Salavan, Champasak et de la ville de Vientiane ont informé l'auditoire du développement économique de leur localité ces derniers temps, ont présenté les points forts de leur province; ont donné des informations détaillées sur les politiques préférentielles d'investissement, le soutien au transport de marchandises, la logistique, les importations et les exportations aux portes des frontières,... Ils ont souhaité coopérer dans un certain nombre de domaines, notamment la transformation des produits de la mer, les produits pharmaceutiques, les aliments,...

À travers cette conférence, les délégués devraient continuer à avoir de nombreux accords de coopération au niveau provincial et au niveau des entreprises entre la province de Dong Thap et les localités laotiennes.

À cette occasion, la délégation laotienne a visité des zones de production des principaux produits de Dong Thap tels que l'aquaculture, la mangue et les fleurs. -VNA