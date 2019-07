Les touristes aiment visiter les champs de fleurs de lotus de Dông Thap Muoi. Photo: VNA



Dong Thap (VNA) – Le développement de l'agrotourisme est l’une des mesures prises par le secteur du tourisme de la province de Dong Thap dans le delta du Mékong en vue de diversifier son offre touristique.

L'agrotourisme a contribué à diversifier des produits, à multiplier les choix pour les touristes, aidant à augmenter la valeur des produits agricoles, à créer davantage d’emplois en zone rurale et à apporter un revenu stable aux paysans, a estimé Ngo Quang Quyen, vice-directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dong Thap.

Phan Dinh Hue, directeur de l’agence de voyage Vong Tron Viet, conseiller du développement du tourisme du delta du Mékong, a noté que dans l'agrotourisme, la qualité de l'hébergement était le plus important pour attirer des touristes.

Il a suggéré divers type de services d’hébergement tels que homestay (hébergement chez l'habitant), farmstay (séjour à la ferme), loge, bungalow, resort ou hôtel… Selon lui, Dong Thap devrait les considérer comme un type de tourisme majeur, en les associant avec d’autres types et à la stratégie de production d'aliments propres pour créer des "vacances attrayantes à la campagne".

Albert T. Lieberg, représentant en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Vietnam, a confié qu’il aime bien les services homestay, farmstay, tout en appréciant le développement de l'agrotourisme à Dong Thap qui vise à augmenter les revenus des habitants.

L’agriculture biologique de Dong Thap est une tendance actuelle du monde, qui permet de réduire l’utilisation de produits chimiques, a-t-il noté, ajoutant qu’il est nécessaire de réduire les déchets plastiques dans le développement du tourisme.

Nguyen Ngoc Thuong, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a affirmé que Dong Thap devrait développer un tourisme durable et créer plus de valeurs à l’agriculture, en mettant l’accent sur l’agriculture propre, l’agriculture bio, la diversification des produits… L'agrotourisme est un type d’économie où les agricultures peuvent s'enrichir. -VNA