Dông Nai (VNA) - Le district de Xuân Lôc, dans la province de Dông Nai, abrite beaucoup de Cham musulmans. Depuis 2006, la commune de Xuân Hung a construit une mosquée pour répondre aux besoins cultuels de cette communauté. La mosquée, dénommée Masjid Nourul Ehsaan, est la deuxième plus grande du Vietnam, après celle de An Giang.

La mosquée Masjid Nourul Ehsaan a été construite selon l’architecture islamique typique. Photo : VNP



L’architecture principale de la mosquée se concentre généralement dans la chapelle, où se tiennent la prière et les activités religieuses. D’une superficie d’environ 700 m2, la chapelle a été construite selon l’architecture islamique typique. Son architecture globale est rectangulaire avec deux couleurs principales que sont blanc et turquoise.

Entrée principale de la mosquée. Photo : VNP

Le toit est plat, rectangulaire et tourné vers l’ouest - vers La Mecque. Quatre minarets à toit pointu sont bâtis aux quatre coins du sanctuaire principal. Au milieu se dresse un minaret, avec au sommet un symbole de croissant de lune et un pentagramme Ces symboles de l’islam sont également dans certains autres endroits de la mosquée.

A l’intérieur de la mosquée se trouve une mezzanine couverte dédiée seulement aux femmes. Photo : VNP

La différence entre la mosquée Xuân Lôc et d’autres est la construction d’une mezzanine couverte dédiée seulement aux femmes, puisque les deux sexes ne sont pas autorisés à s’asseoir l’un de l’autre pendant la prière.

Les couloirs sont aérés et frais, et l’intérieur de la mosquée est très simple. Selon le concept des musulmans, Allah (Dieu) a le pouvoir le plus élevé que personne d’autre ne peut partager. Cependant, Allah n’a pas de forme spécifique, donc l’intérieur de la mosquée porte souvent un vide typique.

Crépuscule au sommet de la mosquée Masjid Nourul Ehsaan. Photo : VNP



En venant dans les villages où vit la communauté musulmane cham, il est facile de voir des gens porter des costumes traditionnels dans la vie quotidienne : hommes en paréo, femmes en abaja et hijab. Les musulmans exercent cinq prières par jour: avant le lever du soleil, avant midi, au coucher du soleil, en soirée et avant de se coucher.



Selon l’imam Adohamit, également chef du village, ceux qui vivent près de la mosquée y viennent pour exercer ces rituels cinq fois par jour. Ceux qui habitent loin ou sont occupés au travail peuvent l’effectuer chez eux.

Des fidèles font la prière tournés vers l’ouest. Photo : VNP

La prière du vendredi est la plus importante, aussi la mosquée est-elle souvent bondée. Le contenu des prédications est souvent emprunté au Coran. En même temps, à travers ces événements, l’imam et d’autres dignitaires dans la région rappellent également aux gens d’être vigilants sur les maux sociaux, les sensibilisent à d’autres activités culturelles et sociales.

Actuellement, la mosquée n’est pas seulement un lieu pour des activités religieuses et culturelles de la communauté musulmane cham mais aussi une adresse culturelle et touristique qui attire de nombreux touristes. – VNP/VNA