Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) – Une cérémonie a eu lieu le 5 janvier dans la zone industrielle de Long Khanh, province de Dong Nai (Sud), pour marquer les exportations de premiers lots de produits agricoles locaux en 2022.



Ces lots concernent des fruits transformés qui seront exportés vers l’Europe, la République de Corée, le Japon, la Russie et le Moyen-Orient.



Selon Cao Tien Sy, directeur du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, chaque année, Dong Nai exporte des millions de tonnes de produits agricoles vers une trentaine de pays et territoires. En 2021, les noix de cajou, le café, le poivre, les légumes et les fruits transformés ont été des « points lumineux » en matière d'exportation avec une forte croissance.-VNA