Huynh Minh Tam et Huynh Thi To Nga lors du procès. Photo : baodongnai.com.vn



Dong Nai (VNA) – Le Tribunal populaire de la province de Dong Nai (Sud) a condamné le 28 novembre Huynh Minh Tam et Huynh Thi To Nga à neuf et cinq ans d’emprisonnement, respectivement, pour « avoir fait, stocké, diffusé ou répandu des informations, documents et objets contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam », selon l’article 117 du Code pénal de 2015.

Selon l’acte d’accusation du Parquet populaire de Dong Nai, Huynh Minh Tam (41 ans, domicilié dans la commune de Tan An, district de Vinh Cuu, province de Dong Nai), et sa sœur Huynh Thi To Nga (36 ans, domiciliée dans la commune de Tan Quy Tay, district de Binh Chanh, Ho Chi Minh-Ville), avaient contacté des personnes dans et hors du pays pour rédiger et publier sur Facebook de nombreuses informations déformées et incitatrices.

De mai 2016 à janvier 2019, Huynh Minh Tam avait utilisé deux comptes Facebook nommés « Huynh Tri Tam » et « Huynh Tam » pour partager, rédiger et publier de nombreux articles dénaturant et diffamant le régime, appeler ses amis sur Facebook à participer au groupe secret « Dang cong hoa » (Parti républicain) pour organiser des manifestations et inciter au renversement du régime de l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

A partir de fin 2017, Huynh Thi To Nga avait utilisé deux comptes Facebook nommés « Selena Zen » et « Dieu Hang » pour publier des articles dénaturant la situation et l’histoire nationale, diffamant le régime et les dirigeants du Parti et de l’Etat. Huynh Thi To Nga avait participé à des manifestations illégales, rédigé et publié près de 50 articles incitant aux manifestations contre l’Etat. -VNA