Hanoï (VNA) – Le 8e programme de don de sang “Itinéraire rouge” aura lieu du 6 juin au 8 août dans 42 villes et provinces du pays.“Itinéraire rouge” est un programme organisé à l’échelle nationale par le Comité directeur national de la mobilisation pour le don de sang, le ministère de la Santé, l’Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine et plusieurs autres organisations.La cérémonie d’ouverture de l’édition 2020 aura lieu le 6 juin dans la province de Kien Giang (Sud). Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, l’Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine a demandé aux organisateurs locaux d’observer les règles sanitaires.L’Itinéraire rouge 2020 a fixé l’objectif de collecter au moins 40.000 unités de sang pendant les jours principaux du programme et au moins 50.000 autres pendant d’autres jours. -VNA