Hanoï (VNA) - Le lot de plus de 2,02 millions de doses de vaccin AstraZeneca accordés par le gouvernement italien au Vietnam, via la Facilité COnVAX, est arrivé le 15 octobre à Hanoï.

Photo : VNA/AFP



Ainsi, en plus d’environ 812.000 doses de vaccin reçues le 14 septembre, l'Italie a remis jusqu'à présent un total de plus de 2,8 millions de doses de vaccin pour soutenir la campagne de vaccination du Vietnam.

Auparavant, dans une lettre de remerciement adressée au Premier ministre italien Mario Draghi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le geste noble et le soutien pratique de l'Italie au Vietnam pendant la pandémie de COVID-19. Cela témoigne du Partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Italie et de l'amitié et de la solidarité à long terme entre les deux peuples.

Au cours du dernier temps, le Vietnam et l'Italie ont toujours marché côte à côte en réponse à la pandémie de COVID-19. Dès le début de 2020, lorsque l'Italie était le premier pays européen touché par le COVID-19, le Vietnam a envoyé de masques et de fournitures médicales. Avec plus de 2,8 millions de doses de vaccin, le Vietnam est l'un des partenaires prioritaires pour recevoir le plus grand vaccin italien au monde.



L'Italie est l'un des principaux donateurs de la Facilité COVAX. Lors du Sommet mondial sur le COVID-19 du 22 septembre, en plus des contributions financières, l'Italie a annoncé une augmentation de son engagement à 45 millions de doses de vaccin pour la Facilité COVAX afin d'aider les pays à maîtriser la pandémie de COVID-19. -VNA