La pagode Vinh Quang à Hai Duong. Photo: baohaiduong.vn



Hanoï (VNA) - Treize anciens documents d'ordination des dynasties des Le et des Nguyen sont conservés dans la pagode Vinh Quang dans le bourg de Thanh Mien, dans le nord de la province de Hai Duong.



Ces anciens documents d'ordination, dont cinq délivrés sous la dynastie des Le et huit sous celle des Nguyen, sont conservés à la pagode Vinh Quang, le plus ancien datant de 1657 sous le règne du roi Le Than Tong.



Selon Thich Thanh Luong, bonze gérant de la pagode Vinh Quang, la conservation des documents d'ordination est simple.



“Comme ils ont été écrits sur du papier de haute qualité, nous n'avons qu'à les garder au sec et éviter l'infestation par les termites”, a-t-il indiqué.



Selon le bonze gérant de la pagode, les 13 documents d'ordination sont intacts, avec les sceaux des rois bien visibles.