Hanoi, 13 novembre (VNA) - La province de Quang Binh, dans le Nord du pays, organisera de nombreuses activités ces prochains mois pour attirer les touristes, notamment à l’occasion du Nouvel An 2020.

Photo d'illustration /VNA

Ainsi, à compter du 31 mars 2020, les visiteurs bénéficieront d'une réduction de 10 à 50% sur les prix des produits et services touristiques.Du 29 au 31 décembre 2019, dans la commune de Son Trach, district de Bo Trach, le centre d’information pour la promotion du tourisme de Quang Binh organisera des activités artistiques et culinaires telles que spectacles de marionnettes sur l’eau, activités culinaires dans la région de Phong Nha - Ke Bang.Pour accueillir la nouvelle année 2020, le Département du tourisme de la province organisera dans la commune de Son Trach, district de Bo Trach, un programme de compte à rebours le 31 décembre 2019.Les visiteurs se verront proposer de nombreuses activités intéressantes telles que Festival de la gastronomie dans des établissements d’hébergement et restaurants de la région de Phong Nha - Ke Bang, spectacles de danse du lion et cirque de rue, feux d'artifice, entre autres.Le 1er janvier 2020, le Département organisera également une cérémonie de bienvenue pour le premier touriste international à Phong Nha - Ke Bang, site classé patrimoine mondial. - CPV/VNA