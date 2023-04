Un numéro artistique à la Journée de l’amitié Vietnam - Laos - Cambodge . Photo: VNA

Kon Tum (VNA) – La Journée de l’amitié Vietnam - Laos - Cambodge, avec pour thème "Couleurs de la culture indochinoise", a eu lieu dimanche 9 avril dans la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), pour fêter le Têt traditionnel du Laos, Boun Pimay, et celui du Cambodge Chol Chnam Thmay.

Lors de l’événement coorganisé par le Comité populaire de la province de Kon Tum, l’antenne de l’Université de Da Nang à Kon Tum et l’Association d’amitié Vietnam-Laos-Cambodge, des étudiants lao et cambodgiens ont présenté la culture traditionnelle de leurs pays à d’autres étudiants et aux habitants de la province.

Cette activité annuelle vise à créer un environnement d’échange entre étudiants lao, cambodgiens et vietnamiens, contribuant à cultiver l’amitié et à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des trois pays.

Le Comité populaire de Kon Tum et des unités ont remis des cadeaux et adressé leurs meilleurs vœux aux étudiants lao et cambodgiens suivant un cursus dans la province, à l’occasion de leurs Têt traditionnels.

Le 8 avril, un programme célébrant le Têt traditionnel du Laos, Boun Pimay, s’est tenu dans la ville de Hue, province de Thue Thien-Hue, avec la participation de 340 Laotiens étudiant dans cette province du Centre.

Adressant ses vœux du Nouvel An aux étudiants lao, le directeur adjoint du Département provincial des affaires étrangères Nguyen Huy Thai a précisé que depuis 2002, la province de Thua Thien – Hue avait accueilli et formé plus de 1.200 étudiants lao, dont 625 ont obtenu leur diplôme. Ces étudiants sont des ressources humaines contribuant au développement socio-économique des régions du Centre et du Sud du Laos, ainsi qu'à l’amitié particulière et à la coopération intégrale entre Thua Thien - Hue et les régions lao, a-t-il déclaré.

Le même jour, une série d’activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées à l’Université Tay Bac, dans la province septentrionale de Son La, pour célébrer le Têt traditionnel Boun Pimay du Laos.

À cette occasion, le Comité provincial de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Son La a offert des cadeaux aux représentants des étudiants étrangers de trois universités et collèges de cette localité. En outre, dix étudiants lao exemplaires participant activement aux activités et mouvements de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh au cours de l’année scolaire 2022-3023 se sont vu attribuer des satisfecit.

Le Boun Pimay, plus grande fête traditionnelle au Laos, se déroule chaque année du 14 au 16 avril dans l'allégresse générale, au cours de laquelle les gens font des offrandes et des bénédictions dans les temples bouddhistes. Aux coutumes du Nouvel An se superposent des rituels qui transforment souvent cet événement en réjouissances et en moments de plaisir et de découverte. -VNA