Hanoi, 7 mars (VNA) - Une série d'activités en vue du Mois de la jeunesse, sur le thème "Bleu j'aime", se tiendra en mars au Village de la Culture des ethnies nationales dans la zone touristique de Dong Mo, Son Tay, Hanoi, promettant d'apporter des expériences intéressantes.

Au Village de la Culture des ethnies nationales. Photo: NDEL

Sont prévus l'apprentissage de la culture nationale, des programmes artistiques, des concours de cuisine pour des plats ethniques tels que riz "Lam" et viande grillée, un concours de gongs, des jeux folkloriques traditionnels et la présentation de livres, de documents et de photos sur la mer et les îles de la patrie.Ce programme voit la participation de plus de 100 personnes de 16 groupes ethniques de 12 provinces et villes à travers le pays: Tay, Nung, Dao, Mong, Thai, Muong, O Du, Kho Mu, Ta Oi, Co Tu, Ba Na, Xo Dang, Gia Rai, Rag Lai, Ede, et Khmer.L'une des activités remarquables est le programme de danse folklorique "Mars dans les Hauts Plateaux du Centre" avec des spectacles louant la beauté de la nature, de la culture et des habitants des Hauts Plateaux du Centre quand mars arrive.En outre, les ethnies Ede, Xo Dang, Co Tu, Ta Oi et Ba Na présenteront les caféiers, les fleurs de café et les techniques de torréfaction du café, en dégustant avec les visiteurs des tasses de café de qualité des Hauts Plateaux du Centre.Ces activités de mars permettent de présenter les paysages, espaces de vie, éléments culturels et coutumes des minorités ethniques.Elles contribuent aussi au renforcement des échanges entre les groupes ethniques et à attirer des touristes au Village de la Culture des ethnies nationales, assurant ainsi le retour à un "nouvel état normal" dans le double objectif de lutter contre le COVID-19 et d'attirer des touristes dans le cadre du programme "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam". - CPV/VNA