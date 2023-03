Photo: Comité d'organisation



Da Nang (VNA) - Le Festival du film asiatique de Da Nang 2023 (DANAFF 2023) aura lieu du 9 au 13 mai, présentant une sélection d'œuvres cinématographiques asiatiques, dont certaines vietnamiennes exceptionnelles.



Organisé par l'Association vietnamienne pour la promotion et le développement du film (VFDA) et des partenaires, avec le soutien du Comité populaire de la ville de Da Nang, le festival vise à encourager les nouveaux talents cinématographiques du Vietnam et de la région Asie-Pacifique.



L'événement de cinq jours comprendra diverses activités, dont les cérémonies d'ouverture et de clôture, la projection de films en compétition, des programmes de présentation du cinéma vietnamien contemporain et de films de différents pays, des cours d'acteur, des séminaires thématiques, des activités de promotion du tourisme, etc.



Plus de 40 films vietnamiens et étrangers seront projetés dans ce cadre. Les œuvres seront divisées en catégories, parmi lesquelles 14 films seront en compétition. Pour être éligibles, les films doivent être produits entre janvier 2021 et janvier 2023. -VNA