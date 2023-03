L’hôtel Dê Nhât à Hô Chi Minh-Ville.

Photo: Saigontourist/CVN



Hanoï (VNA) - Différents hôtels, zones de villégiature et restaurants à Hô Chi Minh-Ville relevant du groupe Saigontourist dont Dông Khanh, Dê Nhât, Binh Quoi proposent des programmes promotionnels ce 1er trimestre.



Hôtel Dông Khanh



2, rue Trân Hung Dao B, 7e quartier, 5e arrondissement



Tél.: ( 84) 28 62 96 20 15



L’hôtel Dông Khanh, conçu et bâti il y a 55 ans dans un style architectural sino-vietnamien, se situe en plein centre dans le 5e arrondissement, tout proche de grands centres commerciaux et des loisirs, à tout juste 30 minu-tes de l’aéroport de Tân Son Nhât.



Dông Khanh applique une réduction de 10% sur le tarif des chambres, de 10% supplémentaire sur la somme totale pour une réservation de trois mois à l’avance, et de 20% sur les services de restauration.



Hôtel Dê Nhât



18, rue Hoàng Viêt, arrondissement de Tân Binh



Tél. ( 84-28) 38 44 11 99



L’hôtel Dê Nhât est situé près de l’aéroport de Tân Son Nhât et des provinces du Sud, ce qui en fait la première porte d’entrée des visiteurs internationaux à Hô Chi Minh-Ville. Il est également proche de centres d’exposition, de centres sportifs et d’attractions de la ville.



L’hôtel propose des nuitées comprises entre 900.000 dôngs et 2.100.000 dôngs, selon la catégorie de chambre. Des forfaits supplémentaires sont également disponibles, comme une chambre simple à 1.300.000 dôngs, ou une chambre double de luxe à 1.500.000 dôngs. Ces tarifs incluent une boisson d’accueil et un buffet midi ou soir chaque jour.



De plus, le Dê Nhât lance un forfait à prix préférentiels pour les cérémonies de mariage, avec des tarifs compris entre 4.190.000 dôngs et 4.790.000 dôngs par table, avec une table gratuite pour toute réservation de 17 ou plus. Il convient de noter que ces programmes promotionnels ne s’appliquent qu’au menu de 3.500.000 dôngs ou plus et non au banquet de noces.



En outre, l’hôtel Dê Nhât offre un rabais de 20% sur la location des salles de conférence et de 50% sur la location d’un écran LED.



Ces programmes promotionnels sont valables pour les associations, les institutions bancaires, les compagnies aériennes et les associations d’affaires. Plus précisément, l’hôtel applique une réduction de 10% sur le menu à la carte, 20% sur la location de salles de conférence, 5% pour les cérémonies de mariage des membres des associations de compatriotes et 50% pour la location d’un écran LED. Les membres des associations de tennis bénéficient également d’une réduction de 10% sur le menu.



Le Village touristique de Binh Quoi



1147, Binh Quoi, arrondissement de Binh Thanh



Tél.: ( 84) 9 01 88 97 08



Le Village touristique de Binh Quoi est situé dans un cadre verdoyant et rafraîchissant, idéal pour ceux qui souhaitent à se détendre en famille. De même, la zone touristique de Van Thánh est un lieu où l’on peut se ressourcer et admirer des jardins de fleurs tout en dégustant des grillades. Une grande piscine est également disponible.



Les visiteurs peuvent louer une cabane pour 700.000 dôngs par jour en semaine et 1.000.000 dôngs le dimanche, de 08h00 à 17h00.



Quant à la zone touristique de Binh Quoi 2, elle propose une réduction de 20% sur les chambres du lundi au jeudi, ainsi que 20% sur les menus et de 10% sur tous les bons proposés par Saigontourist. Ces réductions s’appliquent à tous les services de restauration et d’hébergement.-CVN/VNA