Hanoi, 2 décembre (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a tenu une conférence le 2 décembre à Hanoi afin de vulgariser et de préparer la présidence de l'ASEAN pour l'année 2020.

Le Quan, vice-ministre du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a déclaré que le Vietnam se trouvait dans une période importante, alors que le gouvernement et les autorités renforceraient la préparation pour 2020, une année charnière pour l'ASEAN, qui doit évaluer plan global dans les trois piliers.

Le responsable a également demandé aux ministères et aux autorités concernées d'élaborer activement une feuille de route pour la mise en œuvre de leurs activités et initiatives.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi, a affirmé qu'au cours des 50 dernières années, l'ASEAN a maintenu la stabilité et la durabilité qui fondent la confiance, ajoutant que la communauté de l'ASEAN se tournait vers l'objectif d’assurer la satisfaction des peuples de l’ASEAN.

Il a également exprimé l'espoir que, en tant que président, le Vietnam jouerait un rôle moteur dans les plans d'action de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN afin que les trois principaux piliers du groupe se renforcent, créant ainsi une meilleure connectivité et une plus grande coopération dans la région. Le secrétariat de l'ASEAN est prêt à soutenir les activités sur le thème «Cohésif et réactif» pour l'Année de l'ASEAN 2020.

Les participants ont échangé des idées sur les priorités de la communauté socioculturelle de l'ASEAN en 2020 et se sont engagés à discuter plus du développement des ressources humaines afin de préparer la main-d'œuvre avant l'évolution rapide des emplois sous l'influence de la quatrième révolution industrielle, de l'ère numérique et l'économie basée sur l'intellect, ainsi que les défis posés par le vieillissement de la société dans le temps à venir.-VNA