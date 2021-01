Le professeur associé et Docteur Luong Ngoc Khue, directeur du Département d'examen et de traitement médicaux. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam possède un énorme potentiel de tourisme médical qui devrait aider le pays à attirer plus de touristes étrangers, y compris ceux du Japon, a remarqué le professeur associé et Docteur Luong Ngoc Khue, directeur du Département d'examen et de traitement médicaux.

S'exprimant lors d'une conférence en ligne sur la coopération Vietnam-Japon dans le tourisme médical, le 27 janvier, M. Luong Ngoc Khue a déclaré que grâce à ses succès dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19, le secteur vietnamien des soins de santé avait amélioré sa position dans le monde.

Parallèlement, le pays est riche en médecine traditionnelle de longue durée, tandis que les techniques d'acupuncture vietnamiennes ont été popularisées et utilisées dans de nombreux pays, dont le Mexique et Cuba.

Chaque année, les Vietnamiens dépensent environ 2 milliards de dollars pour des services médicaux à l'étranger. Pendant ce temps, rien en 2018, les hôpitaux nationaux ont accueilli 300.000 patients Viet kieu, des étrangers travaillant au Vietnam et des étrangers à y passer des consultations ou des traitements médicaux.

La qualité des hôpitaux au Vietnam s'est améliorée au cours des cinq dernières années, a remarqué M. Luong Ngoc Khue, ajoutant que les médecins vietnamiens maîtrisaient de nombreuses technologies médicales de pointe avec les normes mondiales.

En particulier, les coûts des services médicaux au Vietnam sont bien inférieurs à ceux de nombreux pays, avec une efficacité de traitement plus élevée, a déclaré le responsable.

Actuellement, le Vietnam est en train de construire un projet pour attirer les Vietnamiens à l’étranger et des Vietnamiens au revenu élevé à utiliser des services médicaux de haute qualité au Vietnam au cours de la période 2021-2030, qui couvrira initialement un certain nombre de localités telles que Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Hai Phong, Hue, Da Nang et Khanh Hoa.

Dans le même temps, à l'avenir, davantage de cliniques de haute qualité seront développées pour servir les patients vietnamiens et étrangers, a-t-il conclu.-VNA