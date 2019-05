Paris (VNA) - La défaite militaire de l’État colonial français à Diên Biên Phu le 7 mai 1954 a anéanti les espoirs de la France de rétablir sa colonie en Indochine et a mis fin à son empire colonial en général.

Cet événement a mis un terme définitif aux 400 ans de colonialisme français à l’échelle mondiale. C’est ce qu’a estimé le sociologue français d’origine algérienne Saïd Bouamama dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.

D’après lui, le peuple français n’a jamais soutenu cette guerre. Des centaines de légionnaires avaient déserté ou rallié les forces vietnamiennes, des ouvriers refusaient de charger ou de transporter des munitions vers le Vietnam. A l’époque, des manifestations anti-guerre avaient éclaté et des échauffourées avec la police ont eu lieu.

Selon Saïd Bouamama, la bataille de Diên Biên Phu est une défaite du colonialisme, du racisme et de l’État français et simultanément une victoire des peuples français et vietnamiens. Il conclut en soulignant la nécessité de créer un mouvement anti-guerre pour lutter contre «toutes aventures néocoloniales qui se multiplient aujourd’hui». –VOV/VNA