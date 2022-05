Hanoi (VNA) - Diên Biên Phu est une cuvette de 20 km de long, 6 à 8 km de large, située dans l’ouest de la province septentrionale de Diên Biên, elle-même située dans le nord-ouest du Vietnam.

Dans l'après-midi du 7 mai 1954, le drapeau "Déterminé à se battre, déterminé à gagner" flotte sur le toit du QG De Castrie. Photo:archives

Ce champ de bataille est à 200 km du centre-ville de Hanoï. Sur les cartes du front indochinois et de l’Asie du Sud-Est, il occupe une place centrale entre les frontières du Laos, de la Thaïlande, de la Birmanie (actuel Myanmar) et de la Chine. Aussi après avoir pris Diên Biên Phu le 20 novembre 1953, l’armée française n’a-t-elle cessé d’y déployer des troupes et des équipements en y construisant des fortifications pour en faire le camp retranché le plus puissant en Indochine.



Côté vietnamien, la réoccupation de Diên Biên Phu par les parachutistes français n’a guère bouleversé la campagne stratégique Hiver-Printemps 1953-1954 du Commandement général de l’Armée populaire vietnamienne. Sous le slogan «Tout pour le front, tout pour la victoire!», tout le peuple s’est mobilisé pour la bataille décisive. Les unités de l’armée se sont rapidement rassemblées. Jours et nuits, des pistes étaient creusées dans la jungle montagneuse pour permettre l’acheminement de canons et du matériel lourd en pièces détachées. Après 56 jours et nuits de combat, dans l’après-midi du 7 mai 1954, les forces du Viêt Minh se sont emparées du QG du corps expéditionnaire français. Le général de Castries et l’ensemble de ses soldats ont capitulé. Le drapeau victorieux de l’armée vietnamienne flottait au-dessus du QG souterrain de l’ennemie…

À l’occasion du 68e anniversaire de cette victoire retentissante (7 mai 1954-7 mai 2022), l’Agence Vietnamienne d’Information a publié samedi un éditorial intitulé «Victoire de Diên Biên Phu: le courage et l’intelligence vietnamienne». Les quotidiens Nhân Dân (Le peuple) et Quân Dôi Nhân Dân (L’armée populaire) proposent quant à eux une série d’articles et de photos louant la perspicacité et la créativité dont ont fait preuve le Parti communiste vietnamien et le Président Hô Chi Minh durant la résistance anti-française. Il s’agissait alors d’une résistance populaire, complète, durable et autonome, qui aura permis de valoriser la tradition patriotique et la volonté éternelle des Vietnamiens de combattre pour l’indépendance et la liberté.

La victoire de Diên Biên Phu a permis de rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale, est-il unanimement affirmé dans les articles précités. Résultat de la force nationale et des conjonctures internationales favorables, cette victoire prouve que la perspicacité du Parti communiste vietnamien est essentielle pour réveiller les potentiels de la nation. Cela a été vrai dans le passé, et reste d’actualité dans l’édification d’un Vietnam socialiste riche, puissant, démocratique et avancé. - VOV/VNA