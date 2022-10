Hanoï (VNA) - De janvier à septembre, le volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu (Vietnamien résidant à l'étranger) dans les banques commerciales et institutions économiques à Ho Chi Minh-Ville s'est chiffrée à 4,78 milliard de dollars, a informé l'antenne de la Banque d’État à Ho Chi Minh-Ville.

Photo d'illustration: thoibaonganhang/CPV

Selon son directeur adjoint, Nguyên Duc Lenh, la somme transférée par les Vietnamiens résidant à l’étranger à Ho Chi Minh-Ville depuis janvier a connu une baisse par rapport à la même période de l’an dernier, en raison de l'inflation, d’évolutions géopolitiques compliquées dans certaines régions, et du déclin économique mondial.Toujours selon Nguyên Duc Lenh, il s'agit d'une ressource financière très importante pour l'utilisation efficace des sources de capitaux en devises, la garantie de la relation entre l'offre et la demande de devises, contribuant à la croissance socio-économique de la ville.En 2021, les envois de fonds de la diaspora à Ho Chi Minh-Ville s'étaient chiffrés à 6,6 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total national. - CPV/VNA