Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont organisé mercredi 19 avril au poste-frontière international de Moc Bai, dans la province de Tay Ninh (Sud), leur 6e Dialogue sur la politique de défense.Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre vietnamien de la Défense, et le général d’armée Neang Phat, secrétaire d’État permanent au ministère de la Défense nationale du Cambodge, ont co-présidé cet événement.Lors du dialogue, les deux parties ont affirmé que les mécanismes dirigés par l'ASEAN continuaient de promouvoir le rôle central dans la région, de promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays membres de l’ASEAN ainsi qu’entre l’ASEAN et les partenaires hors de la région pour la paix et la stabilité régionales.En ce qui concerne la Mer Orientale, les deux parties ont souligné que les parties concernées devaient respecter la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et accélérer les négociations pour signer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.Elles ont affirmé que la coopération bilatérale en matière de défense avait obtenu des résultats positifs et remarquables, avec une trentaine de grandes activités communes dans l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022.Pour les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer l’échange de délégations ainsi que la coopération en matière de formation.Elles ont en outre décidé de maintenir efficacement leurs mécanismes d'échange d'informations, de promouvoir la coopération entre les zones militaires, les unités et les forces chargées de la gestion frontalière, de renforcer la communication sur les relations traditionnelles entre les deux pays, et de continuer à collaborer dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Cambodge…Elles ont également affirmé leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux, en particulier des mécanismes dirigés par l'ASEAN.-VNA