Moscou (VNA) - Le 29 août, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu s'est rendu en Russie où il a coprésidé, avec le Premier vice-ministre russe des Affaires étrangères Vladimir Titov, le 12e dialogue stratégique sur la diplomatie, la défense et la sécurité Vietnam-Russie Dans le cadre de sa visite de travail, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a rendu une visite de courtoisie au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et a rencontré l'ancien Premier ministre russe Mikhaïl Fradkov.Lors des réunions, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie ces derniers temps. Elles ont convenu de déployer des efforts pour mettre en œuvre la coopération bilatérale conformément au cadre du partenariat stratégique intégral, dans l’intérêt des deux peuples.Les deux parties ont également convenu de renforcer l'échange d'informations et de se coordonner étroitement au sein des forums internationaux. Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a émis son souhait que la Russie intensifie la coopération multiforme avec l'ASEAN, continuant à contribuer activement à la paix et à la stabilité dans la région Asie-Pacifique.A cette occasion, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a travaillé avec des dirigeants de Saint-Pétersbourg et du groupe pétrolier et gazier Zarubezhneft. Il a également rencontré des Vietnamiens en Russie, des amis russes et est allé déposer des fleurs aux statues du Président Ho Chi Minh à Moscou et Saint-Pétersbourg.-VNA