Dialogue stratégique et réunion de consultation politique Vietnam – Inde. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu et son homologue indien Saurabh Kumar ont coprésidé le 30 mai à Hanoi la 12e consultation politique et le 9e dialogue stratégique Vietnam-Inde.

Les deux parties ont discuté de manière franche et ouverte de la coopération bilatérale ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux parties ont convenu d'évaluer que le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde continuait de se développer fortement dans divers domaines de coopération.

Les deux parties se sont réjouies de voir que les relations dans la défense et la sécurité continuaient de se développer de manière substantielle et efficace et que le commerce bilatéral a atteint 13,2 milliards de dollars en 2021, en hausse de 36% par rapport à 2020 et s'oriente vers l'objectif de 15 milliards de dollars.

Les deux parties sont convenues de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux, en particulier aux Nations Unies et dans le cadre de la coopération ASEAN-Inde.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont convenu de la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération, le développement et le respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; de respecter la souveraineté, les droits souverains des nations et la liberté de l'aviation et de la navigation.

Le vice-ministre permanent des AE, Nguyên Minh Vu a proposé aux deux parties de se coordonner bien pour préparer des visites de haut rang et les mécanismes de coopération dans les temps à venir, tout en appréciant hautement le soutien de l'Inde en équipements médicaux ainsi qu'en transfert de technologie de production de vaccins, ce pour aider le Vietnam à surmonter la pandémie de Covid-19.

Il a exhorté l’Inde à favoriser le commerce bilatéral, à augmenter ses investissements au Vietnam dans des domaines tels que le pétrole et le gaz, les industries de soutien à l'automobile, les technologies de l'information, les énergies renouvelables, l'agriculture, l'industrie de haute technologie et l'innovation.

De son côté, Saurabh Kumar a affirmé que l'Inde souhaitait toujours développer son partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.

La partie indienne a convenu de se coordonner étroitement avec les ministères, les branches et les localités du Vietnam pour mettre en œuvre conjointement des activités significatives à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans la matinée du même jour, le ministre des AE, Bui Thanh Son, a reçu le vice-ministre des AE, Saurabh Kumar, proposant aux deux parties de promouvoir davantage d'importants piliers de coopération tels que politique - diplomatie, défense - sécurité, commerce – investissement, tourisme dans le contexte où les deux pays ont ouvert leurs frontières et mènent des activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Il a invité son homologue indien, S. Jaishankar à se rendre au Vietnam et à coprésider la 18e session du Comité mixte Vietnam - Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique prévue au second semestre 2022.

Pour sa part, Saurabh Kumar s'est engagé à travailler ensemble avec la partie vietnamienne pour promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans les temps à venir. -VNA