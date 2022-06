Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang (droite), et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Photo: VNA



Singapour (VNA) – A la veille du 19e Dialogue de Shangri-La à Singapour, le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a eu le 10 juin des rencontres bilatérales avec ses homologues singapourien, américain et canadien.



Lors de sa rencontre avec le ministre singapourien de la Défense, Ng Eng Hen, le général d’armée Phan Van Giang, également membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, a félicité le ministère singapourien de la Défense et l'International Institute for Strategic Studies (IISS) pour l’organisation du Dialogue de Shangri-La en présentiel, après deux ans d’impacts du COVID-19. Les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération entre les armées de manière efficace, en fonction des potentiels et des besoins de chaque partie.



Lors de leur rencontre, le ministre Phan Van Giang et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans le cadre du protocole d'accord sur la promotion de la coopération en matière de défense signé en 2011 et de la Déclaration de vision commune sur les relations de défense signée en 2015, en donnant la priorité au traitement des conséquences de la guerre, notamment en accélérant le projet de traitement de la pollution à la dioxine dans la zone de l'aéroport de Bien Hoa ainsi qu'en mobilisant des ressources pour traiter toute la pollution à la dioxine dans cette zone.



Ils ont également convenu de continuer à soutenir le renforcement des capacités en matière de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de promouvoir la coopération en matière de médecine militaire dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.



En rencontrant la ministre de la Défense nationale du Canada, Anita Anand, le ministre Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son partenariat intégral avec le Canada, dont la coopération dans la défense était un pilier. Les deux parties ont convenu de continuer à privilégier les contacts de haut niveau et de renforcer la coopération dans des domaines tels que les consultations-dialogues, la formation et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies…



Le même jour, à l’invitation du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, le ministre Phan Van Giang a assisté à une rencontre informelle entre le secrétaire américain à la Défense et les chefs de délégations des pays de l'ASEAN. Les participants ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération en matière de défense entre l'ASEAN et les États-Unis, ainsi que de questions d'intérêt commun sur la situation de la sécurité mondiale et régionale.-VNA