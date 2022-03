Photo: comité d'organisation



Hanoï (VNA) – Un forum de dialogue avec des hommes d'affaires d’outre-mer sur l'investissement et le commerce a eu lieu le 4 mars à la fois en présentiel et par visioconférence.



Cet événement a été organisé par la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam en Thaïlande, le Département de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, et le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, la Thaïlande est le plus grand partenaire du Vietnam au sein de l’ASEAN, les échanges commerciaux bilatéraux ayant atteint près de 19,5 milliards de dollars en 2021. Par ailleurs, les Thaïlandais d’origine vietnamienne sont particulièrement enthousiastes dans les activités envers leur pays d’origine.



Par conséquent, la promotion du commerce et de l’investissement à travers les liens avec les entreprises des Thaïlandais d’origine vietnamienne s’avère efficace, a déclaré l’ambassadeur Phan Chi Thanh.



De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu, chef de la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer, a déclaré souhaiter que la communauté vietnamienne à l’étranger contribue à la présentation et la promotion des produits vietnamiens et injecte des capitaux dans le développement vert et de la haute technologie au Vietnam. -VNA