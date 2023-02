Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, membre du Bureau Politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense a eu le 3 février à Hanoï une séance de travail avec le Département général de l'industrie de la défense sur la mise en œuvre des tâches clé en 2023.

Il a demandé au Département général de l'industrie de la défense de conseiller de manière proactive la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense pour diriger la mise en œuvre efficace des programmes, des projets et de la planification sur la construction et le développement de l'industrie de la défense ; de continuer à élaborer et à compléter le dossier pour l'élaboration de la Loi sur l'industrie pour la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle ; d’examiner et de proposer le développement de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de l'industrie de la défense ; de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération avec des pays dans la recherche et le transfert de technologie de fabrication et la production d'armes modernes.

Le Département général de l'industrie de la défense coordonnera étroitement avec les agences et les unités hors et dans l'armée dans la recherche, la fabrication et la production d’équipements au service de l'économie nationale et des tâches militaires et de défense ; accélérera la transformation numérique, l’édification de marques de l'industrie de la défense et de profils à forte capacité pour participer aux grands programmes et projets nationaux ; renforcera la coopération internationale, organisera efficacement la promotion du commerce, la présentation et l'exportation des produits industriels de défense...

Le Département général coordonnera également avec les agences et les unités pour se préparer à la première exposition internationale de défense du Vietnam ; rechercher activement et conseiller la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense dans l’élaboration et le rapport au Bureau Politique pour l’application de la résolution n° 08-NQ/TW du 26 janvier 2022 sur le développement de l'industrie de la défense pour 2030 et les années suivantes. - VNA