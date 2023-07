Un navire de croisière dans la baie d'Ha Long. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Doan Van Viet a signé la décision 1894 / QD-BVHTTDL sur la promulgation du Projet sur le développement du tourisme nocturne, a annoncé le 17 juillet l'Administration nationale du tourisme du Vietnam.

Le projet vise à promouvoir les avantages des services nocturnes afin de développer le tourisme nocturne au Vietnam qui soient diversifiés, uniques, durables, de haute qualité et à valeur ajoutée.

Le projet se fixe également pour objectif vers 2025 : Hanoï, Quang Ninh, Hai Phong, Thua Thien - Hue, Da Nang, Khanh Hoa, Hoi An (Quang Nam), Da Lat (Lam Dong), Can Tho, Phu Quoc (Kien Giang), Ho Chi Minh Ville et Ba Ria - Vung Tau auront au moins un modèle de développement du tourisme nocturne.

Selon le Projet, d'ici 2030, l'industrie du tourisme se développera pour former un complexe de divertissement nocturne séparé dans les grands centres touristiques tels que Quang Ninh, Hai Phong, Thua Thien - Hue, Hoi An (Quang Nam), Nha Trang (Khanh Hoa), Da Lat (Lam Dong), Can Tho, Phu Quoc (Kien Giang) et Ba Ria - Vung Tau. Les produits de tourisme nocturne dans les centres touristiques seront développés.



Tourisme nocture à la rue Ta Hien à Hanoï. Photo : VNA

Le Projet mentionne aussi cinq modèles de développement de produits de tourisme nocturne avec les contenus concernant les services spécifiques, les services complémentaires... Il s’agit des performances culturelles et artistiques ; des activités sportives, de soins de santé et de beauté ; de shopping et de visites nocturne ; de gastronomie ; et de restauration nocturne.

Le projet propose de nombreuses solutions pour l'urbanisme, la gestion urbaine ; les mécanismes et les politiques pour l'organisation et la gestion des services, pour les ressources humaines ; l'investissement, la promotion et l'application des technologies de l'information, notamment l’édification d'une base de données pour soutenir la gestion synchrone et efficace des activités de tourisme nocturne. -VNA