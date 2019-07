La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan. Photo: http://hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan effectuera une visite officielle en Chine du 8 au 12 juillet, sur invitation de Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois).

Le Vietnam et la Chine ont établi des relations diplomatiques le 18 janvier 1950. Les deux parties maintiennent régulièrement des visites et rencontres de haut rang. En particulier, les secrétaires généraux du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti communiste chinois (PCC) ont effectué des visites historiques dans chaque pays en 2015 et 2017.

L’année dernière, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une rencontre importante avec le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, à l’occasion de sa participation à la première Foire internationale des importations de Chine (CIIE) tenue à Shanghai; et deux entrevues avec le Premier ministre chinois Li Keqiang lors du Sommet de coopération Mékong-Lancang au Cambodge et du 12e sommet Asie-Europe (ASEM 12) en Belgique.

Toujours en 2018, le secrétaire de la Commission de contrôle de la discipline du PCC, Zhao Leji, a effectué une visite officielle au Vietnam.

Concernant les relations entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, après la tournée en Chine du président de l’AN du Vietnam Nguyen Sinh Hung en 2015, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale Zhang Dejiang avait également effectué une visite officielle au Vietnam en novembre 2016.

Lors de ces rencontres, les hauts dirigeants des deux pays ont insisté sur l’amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux États cultivée par différentes générations de hauts dirigeants.

La coopération économique et commerciale continue d’être un point lumineux des relations bilatérales. La Chine est actuellement le premier partenaire commercial, le plus grand importateur et le deuxième plus grand débouché d'exportation du Vietnam (après les États-Unis).

Le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le 8e au monde, le 5e plus grand marché d’exportation et le 9e marché d'importation de la Chine.

Les échanges bilatéraux ont atteint 106,7 milliards de dollars en 2018, en hausse de 13,8% sur un an, selon des données de la douane vietnamienne. Au cours des quatre premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a atteint de 33,24 milliards de dollars, en hausse de 11,58% en variation annuelle.

Jusqu’en mai dernier, la Chine comptait 2.387 projets d’investissement en vigueur au Vietnam, avec un capital enregistré de 15,1 milliards de dollars, se classant 7e dans la liste des 131 pays et territoires investissant au Vietnam.

S’agissant du tourisme, sur les quatre premiers mois de 2019, 1,3 million de touristes chinois se sont rendus au Vietnam. Chaque année, plus d'un million de touristes vietnamiens visitent la Chine.

Les deux parties maintiennent des échanges réguliers sur les questions maritimes lors des rencontres à tous les niveaux. Les deux parties ont signé l'"Accord sur les principes directeurs fondamentaux de règlement des problèmes maritimes" et sont parvenues à de nombreuses conceptions communes sur le contrôle des différends, le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.



La visite officielle en Chine de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, réaffirme la volonté du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Vietnam de donner de l'importance au développement des relations d’amitié traditionnelle et du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam – Chine, et aussi le souhait d'édifier et de porter la coopération entre les deux organes législatifs à une nouvelle hauteur.



La visite vise également à accroître la confiance politique, à promouvoir la mise en œuvre des conceptions communes et accords de haut niveau conclus entre les hauts dirigeants, à mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération entre les deux Assemblées nationales, des documents, programmes et projets de coopération déjà conclus, et à définir des orientations futures de coopération entre les deux organes législatifs.

Les deux parties discuteront de mesures pour le renforcement de la coopération intégrale dans la politique, l'économie, la sécurité, la défense et l'éducation ainsi que de la coopération lors des forums multilatéraux. Elles échangeront également sur des questions internationales d'intérêt commun. -VNA