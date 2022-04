Des délégués participent au séminaire sur le développement durable de l’aquaculture marine à Khanh Hoa. Photo: kinhtedothi.vn



Khanh Hoa (VNA) – Des expériences sur le développement durable de l’aquaculture marine et des plans de développement de ce secteur combiné au tourisme au Vietnam et en Norvège ont été adordés lors d’un séminaire organisé le 26 avril à la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).

Lors de ce séminaire, Tran Cong Khoi, directeur adjoint de la Division des pêches et de l'aquaculture de la Direction des pêches, a souligné la nécessité de prendre des mesures synchrones en termes de mécanismes et politiques, de gestion et d’organisation de la production, de variétés et aliments, de technologies, de conservation post-récolte, de transformation, de biotechnologies, de résilience au changement climatique…, pour que l’aquaculture marine réalise un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 4 milliards de dollars en 2045.

Photo d'illustration : VNA



Concernant la modernisation de l’agriculture marine à Khanh Hoa, le directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Le Tan Ban, a déclaré que Khanh Hoa devrait investir dans les infrastructures et créer des zones agricoles appliquant des progrès scientiques et technologiques.

Arne-Kjetil Lian, conseiller au commerce de l’ambassade de Norvège au Vietnam, a partagé des expériences de son pays en matière de développement de l’aquaculture marine combinée au tourisme.

Le Vietnam possède un littoral de plus de 3.260 km avec un potentiel pour l'aquaculture marine de 500.000 ha. En 2021, le pays comptait près de 7.500 établissements de l’élevage de produits aquatiques, dont la plupart sont exportés. -VNA