MicroDragon. Photo : JAXA

Hanoï (VNA) – Un objectif important de la Stratégie vietnamienne de développement et d’application des sciences et technologies spatiales pour 2030 est de maîtriser les technologies pour pouvoir produire de petits satellites.Le processus de fabrication de petits satellites du Vietnam a commencé en 2007 avec le satellite PicoDragon entièrement fabriqué dans le pays. Grâce à des aides du Japon, le 19 novembre 2013, PicoDragon, d’un poids de 1 kg, a été mis en orbite. Il s’agit ainsi du premier satellite développé par le Vietnam à opérer avec succès dans l'espace.Après PicoDragon, le Centre spatial national du Vietnam (VNSC) a fabriqué le satellite MicroDragon, de 50 kg, au Japon. Via ce projet, le Vietnam a pu acquérir des connaissances de base sur la technologie des satellites et participer directement au processus de fabrication de petits satellites. Le satellite MicroDragon a été mis en orbite le 18 janvier 2019 depuis le Japon et connecté avec succès à la station au sol.Après MicroDragon, depuis 2017, le VNSC a développé le satellite NanoDragon, d'environ 4 kg. Tout le processus de recherche, de conception, de fabrication, d'intégration et de test des fonctions a été entièrement mené au Vietnam. Le 9 novembre 2021, NanoDragon a été lancé avec succès dans l'espace.Selon le professeur agrégé et docteur Pham Anh Tuan, directeur général du VNSC, pour pouvoir maîtriser les technologies et produire de petits satellites, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les organes compétents, de mener des investissements synchrones et efficaces et à long terme. Il est également important que le Vietnam adhère rapidement aux traités des Nations Unies dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation pacifique de l’espace…Enfin, le Dr Bui Trong Tuyen, directeur de l’Institut vietnamien des technologies spatiales, a déclaré que pour développer la technologie spatiale, il était nécessaire de diversifier les sources d'investissement.-VNA