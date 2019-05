La réunion entre Nguyen Duc Chung et les grands groups et entreprises norvégiens à Oslo. Photo: VNA

Oslo (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a eu le 24 mai à Oslo une séance de travail avec Innovation Norway et sept autres groupes et organisations de premier rang en Norvège, pour rechercher des possibilités de coopération dans le développement et la gestion urbains.

Cette session de travail s'est tenue dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, du 24 au 26 mai en Norvège, sur invitation de la Première ministre norvégienne Erna Solberg.

Lors de la réunion, les hauts responsables des groupes norvégiens ont présenté des points forts, des expériences et des technologies les plus avancées de la Norvège dans le traitement et le recyclage des déchets, le traitement des eaux usées et le développement des moyens de transport en commun.

Ils ont également exprimé leur volonté de coopérer avec la Municipalité de Hanoï pour investir et transférer ces technologies à la capitale vietnamienne.

Pour sa part, Nguyen Duc Chung a présenté le développement socio-économique de la capitale, ainsi que les défis auxquels la ville est confrontée dans son processus de développement urbain.

Les autorités de Hanoï sont prêtes à créer les conditions les plus favorables pour permettre à des groupes et entreprises norvégiens d'y venir explorer et rechercher des opportunités d'investissement, de coopération et d'affaires, a-t-il souligné.

Nguyen Duc Chung a également précisé que Hanoï souhaitait asimiler des expériences de gestion norvégiennes ainsi que des technologies de pointe dont il avait cruellement besoin pour la construction et le développement de la capitale en une ville intelligente, durable et efficace.

En réponse, les représentants de groupes et d'organisations norvégiens se sont engagés à envoyer une délégation de représentants à Hanoï dans les meilleurs délais pour matérialiser ces contenus de discussion. -VNA