Ben Tre (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ben Tre a promulgué un plan sur la mise en œuvre du projet de protection et de développement des forêts côtières pour répondre au changement climatique et promouvoir la croissance verte pour la période 2021-2030.

La province de Ben Tre s'est fixée pour objectif de gérer, de protéger et d'utiliser de manière durable ses 4.368 hectares de forêts côtières existantes, et d'augmenter le taux de couverture forestière pour passer de 1,77% en 2020 à 2% en 2025, a fait savoir le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Minh Canh.

Cette localité plantera 416 hectares de forêt pour la période 2021-2025 et 60 ha pour 2026-2030.

Pour atteindre cet objectif, Ben Tre devrait mettre en œuvre des mécanismes et des politiques sur la gestion, la protection et le développement durable des forêts côtières pour faire face au changement climatique, à la désertification et à la dégradation des terres, et mener des politiques de restauration et de développement de ces forêts en association avec le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité. La province continuera de renforcer la sensibilisation de la communauté au rôle des forêts côtières. -VNA