Hanoi (VNA) – Le directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, Lê Hoàng Tai, a déclaré lors d’un récent séminaire que sous l’impact du Covid-19 au cours des deux dernières années, l’agence a activement utilisé la technologie moderne et lancé la transformation numérique des activités de promotion commerciale.

Le Vietnam cible 43 milliards de dollars d'exportations de textile-habillement en 2022. Photo: VNA

Afin d’aider les entreprises à pénétrer efficacement les marchés, l’agence et les offices du commerce du Vietnam à l’étranger ont organisé plus de 60 séances pour leur offrir des conseils, en particulier ceux liés à la capacité et au transfert technologique, a-t-il ajouté.



Afin d'aider les entreprises à pénétrer efficacement les marchés, l'agence et les offices du commerce du Vietnam à l'étranger ont organisé plus de 60 séances pour leur offrir des conseils, en particulier ceux liés à la capacité et au transfert technologique, a-t-il ajouté.

Vuong Duc Anh, chef du bureau du conseil d'administration du Groupe du textile et de l'habillement du Vietnam (Vinatex), a déclaré qu'en 2020, lorsque le Covid-19 a éclaté, le Vietnam a dépassé le Bangladesh pour devenir le deuxième plus grand exportateur de vêtements, seulement derrière la Chine.

Bien que ses exportations aient atteint 40 milliards de dollars en 2021 et que ses bénéfices aient atteint un record de près de 1.500 milliards de dôngs, le secteur n’a pas encore tiré le meilleur parti des ALE en raison des règles d’origine et de l’autosuffisance en matières premières.



D’ici 2025, Vinatex vise à devenir un fournisseur unique de fils, de tissus et de produits finis pour le textile, en particulier de produits verts pour répondre à la demande des grands détaillants.