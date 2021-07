Tri de colis à Lazada. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Développer un commerce intérieur moderne, durable, à croissance rapide ; développer les marques vietnamiennes ; protéger les intérêts des consommateurs, des entreprises nationales et de l'économie nationale sont quelques-uns des principaux contenus de la Stratégie de Développement du commerce intérieur pour 2030, vision pour 2045, qui vient d'être signée par le vice-Premier ministre Le Van Thanh.



La stratégie fixe des objectifs précis pour la période 2021-2030, dont un taux de croissance annuel moyen d'environ 9,0-9,5% du commerce intérieur. En 2030, le commerce intérieur devrait représenter de 15,0% à 15,5% du PIB national. Les ventes au détail totales de biens et services de consommation devraient connaître un taux de croissance moyen de 13,0% à 13,5 %/an.

Aeon Long Bien, Hanoï. Photo : VNA



Selon la stratégie, d'ici 2030, le chiffre d’affaires du commerce électronique devrait représenter environ 10,5%-11% du total des ventes au détail de biens et services et enregistrer une croissance annuelle moyenne de 20-21%. En outre, plus de 40%-45% des PME (petites et moyennes entreprises) seraient spécialisées dans le commerce.



Les mesures avancées consistent à continuer à améliorer le climat des affaires et de l’investissement, accélérer le développement du commerce électronique, moderniser les infrastructures du commerce en accordant l’attention aux zones rurales, reculées et aux régions peuplées de minorités ethniques, chercher à créer un réseau de logistique, construire de grands centres de logistique dans les régions importantes... En outre, il est nécessaire d’améliorer le système juridique, de favoriser le développement des entreprises, notamment celles spécialisées dans l’agriculture... -VNA