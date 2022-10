Un modèle de voiture électrique de VinFast. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Des experts ont discuté des opportunités et des défis liés au développement des véhicules électriques au Vietnam, lors d’un colloque organisé le 20 octobre par le ministère des Transports et des Communications et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Selon les statistiques données par le comité d’organisation, le pays comptait en août 2022 près de 3.000 voitures électriques, outre environ 1,8 million de motos électriques.

Le vice-ministre des Transports et des Communications, Lê Anh Tuân, a souligné l’importance du développement des véhicules électriques pour contribuer à réaliser les engagements pris par le Vietnam lors de la COP26.

Afin de résoudre le problème de la pollution de l'air, les véhicules électriques ont des avantages car ils n'émettent pas de polluants atmosphériques et sont très économes en énergie, a indiqué Lê Anh Tuân.

Le vice-ministre des Transports et des Communications, Lê Anh Tuân. Photo: VNA



Le vice-ministre a ajouté qu’il s’agirait d’une opportunité pour le secteur des transports d'accéder à des technologie avancées, de promouvoir la transition vers les énergies vertes et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Lors du colloque, des experts ont partagé des expériences en matière de développement des véhicules électriques en Indonésie et en Inde, avancé des mesures pour le développement de ce moyen de transports au Vietnam. -VNA