Cérémonie de signature de l'accord de coopération. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Metfone, filiale cambodgienne du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), et la Sarl laitière Angkor (Angkormilk), filiale de Vinamilk, ont signé le 14 juillet un accord de coopération intégrale pour développer au Cambodge des services de télécommunications et de paiement électronique.

En vertu de l'accord, Metfone et eMoney coopéreront de manière intégrale avec des partenaires pour fournir un logiciel de gestion d'entrepôt, une ligne téléphonique d'assistance à la clientèle, des services de messagerie publicitaire, des services Internet... Ils fourniront également d'autres services pour le paiement de salaires en ligne...

Selon le directeur général de Metfone, Phung Van Cuong, la signature de l’accord est une excellente occasion de resserrer la coopération entre une entreprise technologique de premier plan et une marque nationale de l'industrie laitière, contribuant ainsi à apporter de bonnes valeurs au Cambodge.

Créée en 2009, Metfone est actuellement la plus grande société de services de télécommunications au Cambodge, représentant 50% des parts de marché. -VNA