Le président de la Commission des affaires de l’Etat de la RPDC, Kim Jong-un. Photo: Yonhap/VNA



Hanoi (VNA) – Le président de la Commission des affaires de l’Etat de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un, a félicité vendredi 31 janvier le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam – RPDC, affirmant sa détermination à développer les relations bilatérales.

Dans son message cité par KCNA, agence centrale de presse de RPDC, envoyé au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyên Phu Trong, il a souligné que les relations d’amitié entre les deux pays établies par le président Kim Il-sung et le président Hô Chi Minh n'ont cessé de se développer dans la lutte commune pour la cause socialiste au cours des 70 dernières années.

Il s’est déclaré convainçu que la coopération et l’amitié traditionnelle entre les deux pays et les deux Partis continueraient de se développer, sur la base de l'esprit de l'accord conclu lors de sa rencontre le 1er mars 2019 à Hanoï avec le secrétaire général du PCV et président vietnamien Nguyên Phu Trong.

Kim Jong-un a été le premier dirigeant nord-coréen en 55 ans à effectuer une visite officielle au Vietnam. Plus tôt, le fondateur nord-coréen, le président Kim Il-sung, s'est rendu au Vietnam en 1958 et 1964. -VNA