Système de toitures photovoltaïques au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Compagnie par actions de l’Énergie Vu Phong (Vu Phong Energy Group) et l'entreprise écossaise Shire Oak International (SOI) ont signé lundi 4 avril un projet d’une valeur de plus de 10 millions de dollars pour installer une série de centrales solaires d’une capacité de plus de 12,5MWp, en vue de les fournir aux usines implantées au Vietnam du groupe sud-coréen Hwaseung Enterprise.

Ce seront les premières centrales solaires sur des toits implantées sur les usines de Hwaseung Enterprise au Vietnam.

Selon les calculs, Hwaseung Enterprises peut éliminer jusqu'à 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre de ces usines en utilisant de l'énergie propre.

Shire Oak International Group investira des capitaux et construira des centrales solaires sur les usines de Hwaseung Enterprise, tandis que Vu Phong Energy Group fournira des services EPC (ingénierie-approvisionnement-construction).

La Compagnie par actions de l’Énergie Vu Phong collabore avec l'entreprise écossaise Shire Oak International (SOI) et Hwaseung Enterprises pour installer des centrales solaires sur les toits d’une capacité de plus de 12,5MWp. Photo: VNA



La collaboration avec ces deux grandes entreprises pour développer ces systèmes d'énergie verte au Vietnam démontre encore une fois la détermination de Vu Phong Energy Group à poursuivre les objectifs de développement durable de l’ONU.

Vu Phong Energy Group est actuellement connu comme une entreprise leader dans le domaine des énergies renouvelables au Vietnam, un entrepreneur général professionnel EPC solaire pour les centrales solaires et éoliennes, et se spécialise dans la recherche et la production de dispositifs d'énergie renouvelable tels que les robots de nettoyage de panneaux solaires.

Grâce à ses performances exceptionnelles dans de nombreux projets et innovations d'énergie solaire, Vu Phong Energy Group a remporté le titre d'entreprise EPC de l'année 2021.

Fondée en Écosse en 2002, SOI est présente au Vietnam depuis 2009 avec des projets d'énergie solaire sur les toits. -VNA