Panorama de l'interview au siège du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à Phnom Penh. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - A l’invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, effectuera une visite officielle au Vietnam les 11 et 12 décembre.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea, a souligné la signification et la portée de cette visite.



Selon lui, il s’agira de la première visite officielle du Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet dans un pays membre de l'ASEAN et d’une visite de haut niveau dans l'échange de visites entre le Cambodge et le Vietnam.



La visite de Samdech Thipadei Hun Manet au Vietnam continuera à renforcer et à élargir les relations d'amitié traditionnelles, a estimé le vice-Premier ministre cambodgien, ajoutant que dans l'avenir, les deux pays devraient continuer à œuvrer pour apporter développement et prospérité à leurs peuples.



L'amitié entre le Cambodge et le Vietnam doit être entretenue et préservée, car les deux pays sont clairement conscients des avantages et des bénéfices qu'apportent les bonnes relations entre les deux gouvernements, les deux Partis et les deux peuples, a-t-il souligné.



S’agissant des relations spéciales entre le Vietnam et le Cambodge depuis près de six décennies, Sok Chenda Sophea a constaté que la coopération était de plus en plus étroite et plus orientée vers l’avenir à long terme.



Rappelant que les échanges commerciaux bilatéraux s’étaient élevés à plus de 10 milliards de dollars en 2022, contre plus de 5 milliards en 2020, le vice-Premier ministre cambodgien a insisté sur la nécessité de rendre encore meilleurs les liens entre les deux pays, ainsi qu’entre les deux économies. Il a également affirmé que les économies du Cambodge et du Vietnam étaient complémentaires, précisant que les deux pays pouvaient collaborer dans le tourisme ou l’agriculture...-VNA