Tây Ninh (VNA) – Une délégation de la sous-région militaire de la province cambodgienne de Banteay Meanchey est venue le 21 janvier formuler des vœux du Nouvel An lunaire 2020 (Têt de l’Année du Rat) au Commandement militaire de la province de Tây Ninh (Sud).

Les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération en 2019, notamment dans les recherches et le rapatriement des restes des soldats volontaires vietnamiens décédés au champ d’honneur au Cambodge, la lutte contre la criminalité...

En 2020, les deux parties ont convenu d’élaborer des programmes de coopération concrets, dans le but de développer la solidarité et l’amitié traditionnelle entre les armées et les peuples du Vietnam et du Cambodge. -VNA