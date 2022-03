Le ministre du Plan et de l'Investissement du Laos, président du Comité de coopération Laos-Vietnam, Khamjane Vongphosy, lors d'un séminaire d'affaires Vietnam-Laos. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos du 21 au 23 mars, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, s’est entretenu le 21 mars à Vientiane avec son homologue lao, Khamjane Vongphosy. Les deux ministres sont également présidents des Comités de coopération Vietnam-Laos et Laos-Vietnam.



Le ministre Nguyen Chi Dung a affirmé que la politique constante du Vietnam est de toujours attacher une grande importance et d'accorder la plus haute priorité à la préservation et au développement des relations spéciales avec le Laos, les considérant comme un bien inestimable d'importance vitale pour la cause révolutionnaire de chaque pays.



Il a suggéré de continuer à promouvoir l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, avant d’insister sur la nécessité de mettre en œuvre efficacement les accords conclus pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam – Laos. Il a également appelé à améliorer encore l'efficacité de la coopération dans les domaines clés tels que la défense, la sécurité, le commerce, l'investissement, les transports, l'éducation et la formation, ainsi que la coopération entre les localités et les échanges entre les deux peuples...



Concernant les projets d'investissement direct du Vietnam au Laos, le ministre Nguyen Chi Dung a suggéré que le Laos continue de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes.



Le total des investissements vietnamiens au Laos est d'environ 5,3 milliards de dollars avec 214 projets. Le Vietnam se classe ainsi au troisième rang parmi les investisseurs étrangers au Laos, après la Chine et la Thaïlande. Au cours des deux premiers mois de 2022, les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 243,2 millions de dollars, soit une hausse de 15,39% en un an, dont 75,74 millions d’exportations vietnamiennes (-21,94%). En 2022, le Vietnam accorde au Laos 733 milliards de dongs d’aide non remboursable.



De son côté, le ministre lao du Plan et de l’Investissement a affirmé l’importance de la visite de la délégation vietnamienne pour le développement de la coopération intégrale et de la solidarité spécialie entre les deux pays.



Il s’est déclaré convaincu que les ministères du Plan et de l'Investissement des deux pays ainsi que les deux Comités de coopération Laos - Vietnam et Vietnam - Laos continueraient à collaborer étroitement pour accélérer le développement de la coopération entre les deux pays en matière d’investissement. -VNA