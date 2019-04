La remise du certificat reconnaissant le parc géologique du plateau calcaire de Dông Van en tant que géoparc mondial de l’UNESCO. Photo: baodulich.net.vn



Hà Giang (VNA) – La province de Hà Giang (Nord) a tenu lundi 29 avril une cérémonie de réception du certificat de l’UNESCO reconnaissant pour la deuxième fois le parc géologique du plateau calcaire de Dông Van en tant que géoparc mondial de l’UNESCO.



Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Cong Tac, également vice-président du Comité national de l’UNESCO, a remis le certificat de l’UNESCO aux représentants de la province de Hà Giang et de quatre districts de Quang Ba, Yên Minh, Dông Van et Meo Vac.



Le vice-président du Comité national de l’UNESCO, Trân Van Tac, a souligné que haut plateau karstique de Dông Van est un espace géographique grandiose abritant des patrimoines géologiques importants pour le monde.



Le site est entré pour la première fois dans le Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO en 2010, ce qui a apporté de nouvelles ressources pour le développement socio-économique de Hà Giang. Le succès de Hà Giang est également un modèle de référence pour de nombreuses localités du pays, telles que Cao Bang, Dak Nông et Quang Ngai, a-t-il affirmé.



Le vice-président du Comité populaire de la province de Hà Giang, Trân Duc Quy, a déclaré que huit ans après la consécration du site, l’organisation du Parti, les autorités et les ethnies minoritaires de Hà Giang se sont efforcés de préserver et de promouvoir ses valeurs, en développant le tourisme, créant davantage d’emplois et réduisant la pauvreté.



En septembre 2018, en Italie, le parc géologique mondial du plateau calcaire de Dông Van a été reconnu pour la deuxième fois membre du Réseau mondial des géoparcs, a-t-il rappelé, soulignant qu’il s’agissait d’un grand honneur, mais aussi d’une responsabilité des autorités et des habitants locaux.



Hà Giang continuera d’édifier, de protéger et de valoriser les valeurs du parc calcaire de Dông Van, contribuant ainsi au développement de la province, a-t-il ajouté.



Le plateau karstique de Dông Van est situé dans le Nord de la province de Hà Giang (Nord). D’une superficie de 2.356 km², il englobe quatre districts de la haute région du Nord : Quan Ba, Yên Minh, Dông Van et Mèo Vac.



Abritant 17 ethnies minoritaires aux cultures bien préservées, d’une superficie de 2.350 km², le plateau calcaire de Dông Van offre de belles perspectives touristiques. Le site se trouve à une altitude de 1.400-1.600 m et est constitué de montagnes, de forêts, offrant aux touristes des paysages fascinants. –VNA