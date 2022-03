Cao Bang (VNA) – Le site historique de la radio Voix du Vietnam dans la grotte de Nguom Chiêng et les paysages Mat thân nui (Œil du génie des montagnes) dans le district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord) ont été reconnus en tant que vestiges nationaux.

Cérémonie de réception du certificat de classement du site historique de la radio Voix du Vietnam dans la grotte de Nguom Chiêng et les paysages Mat thân nui. Photo: VNA

Une cérémonie de réception du certificat de classement de ces vestiges par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a été organisée mercredi 30 mars par le Comité populaire du district de Trung Khanh, consacrant leurs valeurs typiques, originales et éminentes sur les plans historique, culturel et paysager.

Les paysages Mat thân nui (Œil du génie des montagnes). Photo: VNA

Les paysages Mat thân nui se trouvent dans un complexe pittoresque avec un réseau hydrographique complexe avec 36 lacs interconnectés avec des écoulements de surface et souterrains (y compris le lac Thang Hên, commune de Quôc Toan, district de Quang Hoa.