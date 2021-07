Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Institut central de gestion économique (CIEM), en collaboration avec le programme australien de soutien à la réforme économique du Vietnam (Aus4Reform), a présenté le 15 juillet deux scénarios de croissance économique du Vietnam en 2021.

Photo d'illustration : VNA

Dans un scénario optimiste - le premier -, la croissance du produit intérieur brut du Vietnam sera inférieure à l'objectif de 6,5% fixé par le gouvernement lorsque la pandémie de COVID-19 sera sous contrôle en août. Si la croissance atteint 6,2%, elle dépassera l'objectif de l'Assemblée nationale de 0,2 point de pourcentage.

Le deuxième prévoit une croissance de 5,9%, soit 0,1 point de pourcentage de moins que l'objectif fixé par l’Assemblée nationale, si l’épidémie est maîtrisée d’ici octobre.

Le directeur du Département des études économiques générales du CIEM, Nguyen Anh Duong, a déclaré que l'économie vietnamienne continuerait de faire face à des développements incertains dans le pays et dans le monde au cours du dernier semestre de cette année, y compris le risque de COVID-19 et de variants du coronavirus.

D'autres facteurs affectant la croissance incluent la progression du décaissement des investissements publics, de la stabilité macroéconomique, de la facilitation de l'économie et de la transformation numériques, des opportunités de nouveaux accords de libre-échange…

Le CIEM a également proposé des orientations politiques concernant la migration nationale dans une perspective sexospécifique.

Pour promouvoir la croissance de l’économie nationale, Tran Thi Hong Minh, directrice du CIEM a proposé trois mesures importantes, notamment assurer le parallélisme entre politique macro-économique et réforme micro-économique vers une reprise verte et durable; promouvoir la reprise des activités économiques et améliorer les capacités intermes dans le cadre de l'intégration économique mondiale ; promouvoir l'innovation, le développement des sciences et technologies vers l'économie numérique. -VNA