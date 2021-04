Photo: Anan Saigon

Hanoï (VNA) - Dans le top 100 des restaurants les plus appréciés d'Asie, le Vietnam compte 2 représentants, à Hanoi et Ho Chi Minh-Ville.

The World's 50 Best Restaurants, un site Web sur les critiques culinaires dans le monde, a publié le top 50 des meilleurs restaurants d'Asie. Les organisateurs ont déclaré que la liste 2021 était marquée par l'apparition de 11 nouveaux noms et l'un d'entre eux au Vietnam.



Il s’agit du Anan Saigon, à Ho Chi Minh-Ville. Peter Cuong Franklin, chef et fondateur, l’a ouvert en avril 2017. Après une courte période de fonctionnement, ce restaurant a attiré une grande attention avec son style culinaire unique.



L’Anan Saigon sert des plats asiatiques, vietnamiens et internationaux en particulier.

Photo: Tung Dining

Un autre représentant du Vietnam, Tung Dining (Hanoï), est également dans le top 100. Il s’agit d’un restaurant de style européen situé au cœur de la capitale. Le nom du restaurant coïncide avec le nom du chef Hoang Tung. Selon lui, "la cuisine haut de gamme au Vietnam est récente. Elle ne s'est vraiment développée que depuis 2012. Cependant, à l'heure actuelle, la cuisine vietnamienne fait de grands progrès. Le fait que les deux restaurants vietnamiens figurent dans le top 100 d'Asie est un premier pas vers de nombreuses autres récompenses".



Le chef Anan Saigon a affirmé que la cuisine vietnamienne est la plus attrayante au monde. "Je m'attends à une percée dans environ 5 ans, espérant qu’en 2022, plus de restaurants vietnamiens entreraient dans le top 50", a-t-il souligné. -CPV/VNA