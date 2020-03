Photo d'illustration. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Jusqu’au 20 février, la totalité des capitaux d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam a atteint près de 6,5 milliards de dollars, soit une baisse de 23,6% en variation annuelle.

Le Vietnam a délivré la licence à 500 nouveaux projets, cumulant 5 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit deux fois supérieur par rapport à la même période de l’an dernier, a fait savoir le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

151 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de 638,1 millions de dollars, en hausse de 74,6% sur un an. En outre, les investisseurs étrangers ont apporté des capitaux pour acheter des actions d'entreprises vietnamiennes, avec un capital réuni d’environ 827,3 millions de dollars (+16%).

Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 secteurs, notamment dans le secteur de l’électricité avec 3,89 milliards de dollars, représentant de 60,2 % des capitaux enregistrés ; l’industrie manufacturière et de transformation avec 1,76 milliard de dollars et 27,3 % ; la vente en gros et de détail avec 195 millions de dollars.

Au cours des deux premiers mois de l’année, parmi 73 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour est en tête avec environ 4,12 milliards de dollars, représentant près de 63,7% du total, suivi par la Chine avec 720,4 millions de dollars et 11,1%, la République de Corée avec 425,4 millions de dollars et 6,6%.

La province de Bac Lieu (Sud) est la première localité parmi les 48 villes et provinces attirant l'investissement étranger avec un grand projet d’un fonds inscrit de 4 milliards de dollars, représentant 61,8% des capitaux enregistrés, devant la province de Tay Ninh (Sud) avec 488,3 millions et 7,5% du total, et Ho Chi Minh-Ville avec 480,6 millions et 7,4%. -VNA