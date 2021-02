Hanoï (VNA) - En janvier 2021, le montant total des investissements étrangers nouvellement inscrits et majorés plus les acquisitions d’actions par les investisseurs étrangers au Vietnam ont dépassé les 2 milliards de dollars.

Photo d'illustration : VOV





Ces capitaux sont destinés à 14 secteurs dont le plus grand bénéficiaire est l’industrie manufacturière, avec 1,54 milliard de dollars.

Les perspectives de 2021 sont bonnes, à en croire Nguyên Chi Dung, le ministre du Plan et de l’Investissement.

«Les investissements étrangers contribueront à augmenter la capacité de production et donc la croissance économique du pays. Les investisseurs ont pleine confiance dans les institutions et le gouvernement vietnamien. Il est temps pour nous de privilégier les projets de haute technologie et respectueux de l’environnement», indique-t-il. - VOV/VNA