La grotte Sung Sot («Surprise»). Photo: vnmedia

Hanoi (VNA) - La grotte Sung Sot («Surprise») est située sur l'île de Bo Hon, au cœur de la baie d'Ha Long (Quang Ninh, Nord), classée Patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle est la plus large et la plus belle de la baie, avec ses nombreuses formations rocheuses introuvables ailleurs.

La grotte de Son Doong. Photo: vnmedia

Son Doong appartient quant à elle au vaste réseau de grottes karstiques de Phong Nha - Ke Bang. Elle est située dans la commune de Son Trach, district de Bo Trach, province de Quang Binh (Centre). Son Doong est considérée comme la plus grande grotte naturelle jamais découverte dans le monde. Selon les géologues, elle s’est formée il y a environ 2 à 5 millions d'années. Elle affiche des mensurations hors normes dont une longueur d'au moins 5 km. -CPV/VNA