Nguyên Mai Anh, présidente adjointe de l’Association des étudiants de l’Institut polytechnique de Hanoï. Photo : TN/CVN

Hanoï, 10 janvier (VNA) - Nguyên Mai Anh et Trân Thiên Truong sont parmi les 100 étudiants brillants récemment récompensés du prix "Étoile de janvier" par l’Association des étudiants vietnamiens.Nguyên Mai Anh est étudiante du programme avancée en anglais du Département d’Électronique et télécommunication, à l’Institut polytechnique de Hanoï. Aussi présidente adjointe de l’Association des étudiants de cette université, cette jeune née en 1997 participe depuis 4 ans à la campagne de volontariat "Été vert"."Ce sont de bons souvenirs dans ma vie étudiante. La campagne de volontariat m’apporte beaucoup de leçons précieuses. En particulier, mon plus grand bonheur est de transmettre aux jeunes la flamme du volontariat au service de la communauté", confie-t-elle.Elle a créé bien des activités dans le cadre du modèle "Internat vert" pour exhorter les étudiants à unir leurs forces afin de protéger l'environnement.Par exemple, le dernier vendredi du mois, lors du programme "Vendredi vert", les étudiants de l’Internat et les habitants locaux échangent bouteilles en plastique, papiers, cartons, anciens livres contre des plantes, des fruits ou des produits de la vie courante comme savon, dentifrice, stylo...En 2019, ce programme s’est étendu au niveau de l’Université polytechnique de Hanoï. De plus, les étudiants ont créé des "jardins muraux" dont les pots sont des bouteilles ou des pneus pour redonner vie à d’anciens lieux de dépotoir.Outre ces activités de volontariat, Nguyên Mai Anh est aussi une étudiante brillante. Elle consacre beaucoup de temps pour parfaire son anglais et recherche des bourses pour étudier à l’étranger."Élargir mes expériences de vie"Trân Thiên Truong est aussi un brillant étudiant du département d’odontostomatologie, Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, avec une moyenne de 8/10 depuis cinq ans. Il est aussi très actif en tant que secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la classe RHM 2014.Avec de ses nombreuses initiatives efficaces et travaux innovants, ce jeune est été récompensé pendant trois années consécutives du prix "Blouse blanche suivant l’exemple de l'Oncle Hô".En 2019, Trân Thiên Truong a joué un rôle très important en aidant Hô Chi Minh-Ville à accueillir la réunion de mi-année de l’Association des étudiants dentaires de l'Asie-Pacifique (APDSA). C’était la première fois qu’une localité vietnamienne organisait cet événement international réunissant plus de 110 étudiants vietnamiens et étrangers. Une occasion en or pour les participants de partager des expériences et connaissances."Outre mes études universitaires, je m’intéresse aux activités de l’Association des étudiants et de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Ces dernières m’aident à élargir mes expériences de vie. J’essaie toujours d’encourager les jeunes à se dévouer au service de la communauté", conclut Trân Thiên Truong. -CVN/VNA